Perde il controllo dell' auto in curva - si schianta e finisce in un fossato | Chiara Bassutti morta a 26 anni

Tragico incidente a Istrago di Spilimbergo, frontale tra due auto: morta la 26enne chiara bassutti - SPILIMBERGO. Un drammatico incidente stradale si è verificato questa sera 3 maggio a Istrago, nel comune di Spilimbergo, sulla strada regionale 464, dove due auto si sono scontrate frontalmente. L’imp ... Continua a leggere>>