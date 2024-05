Il Cgc prepara la festa promozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Anche nel caotico calendario di A2 c’è una certezza: se stasera il Cgc vince a Castiglione (si gioca alle 19) festeggerà il ritorno in A1. L’unica possibile insidia potrebbe venire dalla Pumas, seconda a 9 punti come la Rotellistica Camaiore e, come i bianconeri, con una partita in meno. La squadra di Mirko Bertolucci è di scena a Prato (20,45), mentre la Rotellistica sarà a Matera (19) e il Forte dei Marmi riceverà domani alle 18 il Salerno in una sfida importante in chiave salvezza. Completa il programma, domani, Sarzana-Follonica. L’imbattuto Cgc, che recupererà mercoledì la partita interna col Sarzana, va in Maremma per bissare il risultato dell’andata, allorchè finì 9-1 per i bianconeri. Per Biancucci sarà una partita speciale visto che ha allenato con ottimi risultati proprio la formazione biancoceleste. Non sarà facile per Muglia e soci, ma le motivazioni e il sostegno dei ...