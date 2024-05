Squadra e tifosi Angella e Seghetti a parte Inaugura il club a Casaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) PERUGIA - Doppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi di Formisano in vista dei play off e in attesa del ritiro. Il tecnico del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo ad eccezione di. L’attaccante è alle prese con un problema fisico che tiene in ansia per la prima partita dei play off, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Lavoro differenziato, invece, per il difensore, ma il capitano biancorosso dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Cambio di programma, intanto, a Cascia: gli allenamenti delladi martedì, mercoledì e giovedì saranno a porte aperte, mentre il tecnico blinderà lasolo venerdì, vigilia del match. Intanto oggi alle 18 si terrà l’zione e il tesseramento del Perugia...