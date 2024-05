LIVE – Roma-Juventus - De Rossi in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 4 maggio 2024) La, dopo aver archiviato la semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, vuole tornare al successo contro lanel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallohanno intenzione di portare a casa i tre punti per alimentare le loro speranze di qualificazione alla pma edizione della Champions League. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, che potrebbe dire molto in prospettiva futura per la compagine capitolina. Nella giornata odierna, sabato 4 maggio, il tecnico giallorosso Daniele De, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. DOVE VEDERE LASportface.it seguirà il tutto in ...

La diretta LIVE di Roma-Juventus , match valido per la quarta giornata della poule scudetto della Serie A femminile 2023 / 2024 . Al Tre Fontane scontro tra due delle principali formazioni del campionato: le giallorosse sono a punteggio pieno e sembrano inarrestabili dopo il successo anche sull’Inter, ... Continua a leggere>>

La diretta LIVE di Roma-Juventus , match valido per la quarta giornata della poule scudetto della Serie A femminile 2023 / 2024 . Al Tre Fontane scontro tra due delle principali formazioni del campionato: le giallorosse sono a punteggio pieno e sembrano inarrestabili dopo il successo anche sull’Inter, ... Continua a leggere>>

La Juventus, dopo i tre pareggi consecutivi contro Torino, Cagliari e Milan, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro la Roma nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera ha bisogno di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

GRIMALDO, GROSSO RIMPIANTO! ECCO DI CHI E' LA COLPA DEL MANCATO ARRIVO - E' stato uno dei giocatori più decisivi tra quelli visti nella sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, ma non solo, in stagione ha segnato 11 reti e regalato 18 assist, tantissimi per ... Continua a leggere>>

live – roma-juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) - La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di roma-juventus, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato. Continua a leggere>>

Serie A, le gare di oggi: dove vedere Monza-Lazio e Sassuolo-Inter in tv e in streaming - Tutte le gare della trentacinquesima giornata di Serie A e dove vederle in tv: si è partiti con Torino-Bologna e si chiude con Udinese-Napoli. Continua a leggere>>