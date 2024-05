Un giro da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2024) Pogacar obbligato a vincere. Ogni altro risultato sarà un fallimento. In una stagione piena di incidenti per molti big, la parola d’ordine sarà non farsi male. A 75 anni dalla tragedia, la carovana oggi a Superga per il tributo al Grande Torino