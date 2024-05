Stefano Bandecchi | Leva obbligatoria per uomini e donne Ci serve l' atomica

(Di sabato 4 maggio 2024) «Sono favorevole all'introduzione dellaper. In Italia ogni anno ci sono circa 390.000 nascituri, dunque non è più possibile pensare che l'Esercito sia composto prevalentemente da maschi. Nella logica della parità dei diritti - afferma in un'intervista al Tempo il leader di Alternativa popolare- entrambi i sessi devono difendere la patria».Non teme una pioggia di critiche per la sua proposta? «È scientificamente provato che lesiano capaci di usare un fucile, un caccia e un cannone, dunque se mai decidessimo di reintrodurre lanon dovrebbero essere discriminate. Per tornare alla sua domanda non sono preoccupato degli attacchi perché in un Paese democratico si esprimono le idee ...

