IV° Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi | nuova sfida ciclistica a Galciana di Prato

(Di sabato 4 maggio 2024) Domenica 26 maggio adisi correrà il IV°, nel ricordo di questo giovane pratese appassionato di ciclismo, che amava le classiche del nord-Europa, una su tutte la-Bastogne-. Cambia il percorso lungo km 145; tre giri di 33 km con la salita da Poggio a Caiano a Carmignano, e quella di Tizzana di Quarrata per tornare a. Infine un giro di 46 km per andare ad affrontare la salita di Madonna del Papa a 20 km dal traguardo, più l’asperità di Tizzana a 11 km dall’arrivo di via Ciulli. Il via alle 12,30. Antonio Mannori