Giustizia - il governo accelera sulla separazione delle carriere | concorsi diversi e doppio Csm

La nuova riforma costituzionale della Giustizia sta per essere messa a punto. Il provvedimento deve presentato prima delle elezioni europee di inizio giugno, ma alcuni punti fermi sono già emersi nel vertice allargato che oggi, 3 maggio, ha avuto luogo a Palazzo Chigi. E prevedono la separazione

"Sono molto contento per la presenza di Schlein e Conte, ma parimenti scontento della mancata partecipazione di altri", dichiara al Foglio Giuseppe Santalucia , presidente d...

Meloni toglie Nordio dalla naftalina - La premier ha tolto il ministro della Giustizia Carlo Nordio -il suo ministro, da lei fortemente voluto in precedenza anche come candidato al Quirinale- dalla naftalina o addirittura dalla cella o can ...

Riforma della Giustizia, sì a due Csm e carriere separate. L'ipotesi di un'Alta Corte - Rivoluzione o pranzo di gala Il governo accelera sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri: arriverà un via libera dal Cdm entro le Europee, nella terza settimana ...

Riforma della giustizia in Italia: una nuova era di separazione delle carriere - La riforma della giustizia in Italia è tornata al centro del dibattito politico, con un focus particolare sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Il ministro della Giustizia, ...