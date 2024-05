Per Estra-Varese sarà tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) In un PalaCarraral’Pistoia domenica contro(ore 18.15) va a caccia della vittoria numero 101 della sua storia. Un altro obiettivo in una stagione in cui i biancorossi hanno bruciato le tappe conquistando le finali di Coppa Italia, la salvezza, il sesto posto, eguagliando quello ottenuto nella stagione 2015/2016, che rimane la migliore posizione fino ad ora ed infine i playoff. A dire il vero ce ne sarebbe un altro, ovvero la possibilità di arrivare al quinto posto in classifica. Un’impresa che però non dipende solo da Pistoia ma dal concatenarsi di altri risultati. Per arriva al quinto posto, Pistoia deve battere, Trento vincere in casa di Bologna e Reggio Emilia perdere a Sassari per un arrivo a quota 32 punti tra Reggio Emilia, Pistoia e Trento con i biancorossi ...