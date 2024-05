Cari professori - da che parte state?

(Di sabato 4 maggio 2024) L'università di Milano ha cancellato un dibattito su Israele, previsto per il 7 maggio, una discussione sulla «unica democrazia del Medio Oriente» (la cristallina verità). Cosa è successo? Incombe la minaccia dei nuovi antisemiti, gli utili idioti di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran. Non è una gran novità, da mesi la gazzarra è in corso, negli atenei sfilano le majorette dei nemici della democrazia. Invece di organizzarsi e difendere il bene supremo, la libertà di espressione, sul ponte della Statale sventola la bandiera bianca. È un caso pietoso di debolezza dello spirito, quando la parola arretra, la violenza avanza. Questa resa non servirà a niente, perché le canaglie che hanno ottenuto il silenzio ieri, continueranno a pretenderlo anche domani, sempre (...)Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

“Il clima sta cambiando, con le minacce del governo sulle occupazioni anche i professori rimangono intimoriti , ma noi non abbiamo occupato contro di loro, ma anche per loro”. È questo il messaggio lanciato dal gruppo di studentesse e studenti del liceo classico Beccaria di Milano che ieri sera ha ... Continua a leggere>>

L'università di Milano ha cancellato un dibattito su Israele, previsto per il 7 maggio, una discussione sulla «unica democrazia del Medio Oriente» (la cristallina verità). Cosa è successo? Incombe la minaccia dei nuovi antisemiti, gli utili idioti di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran. Non è una gran ... Continua a leggere>>

Affitti troppo cari a Cortina, il prof Ivano Apisa fa 280 km al giorno per insegnare: «Non posso lasciare i miei ragazzi» - Cinque ore d'auto, 280 km al giorno, per poter insegnare. È l'odissea di Ivano Apisa, professore di 49 anni, che per un mese ha vissuto da pendolare tra Marcon (Venezia) e Cortina (Belluno) ... Continua a leggere>>

Affitti troppo cari a Cortina: insegnante guida per cinque ore al giorno per raggiungere il posto di lavoro - Cinque ore di auto ogni giorno per un mese da Marcon (Venezia) a Cortina (Belluno), pur di poter fare il professore. È una vera e propria odissea quella che Ivano Apisa, 49 anni, racconta al Corriere ... Continua a leggere>>

Cortina è troppo cara: insegnante guida per cinque ore al giorno per raggiungere il posto di lavoro - Ivano Apisa, 49 anni, di Marcon (Venezia), è diventato di ruolo lo scorso novembre nella cittadina del bellunese, ma, non riuscendo a trovare un alloggio a ... Continua a leggere>>