Gema-Fabriano - si parte | PalaTerme da difendere

(Di sabato 4 maggio 2024) Si alza ufficialmente il sipario sui playoff di Serie B Nazionale 2024. La ’spring madness’, come in molti chiamano questa fase dei campionati cestistici prendendo spunto dalle finali NCAA americane, negli ultimi anni non aveva mai generato a Montecatini Terme tanta attesa come quella che si è vissuta nelle ultime settimane: la città è riuscita a piazzare infatti entrambe le sue rappresentanti nella griglia dinza di questa post-season, e se in molti sarebbero stati pronti a scommettere sulla Fabo Herons Montecatini la qualificazione ai playoff dellaPallacanestro Montecatini, peraltro con la possibilità di contare sul vantaggio del campo al primo turno grazie al quarto posto in campionato, non era così quotata ad inizio stagione. Saranno proprio i leoni termali ad aprire le danze questa sera alle 20.30 alcontro ...