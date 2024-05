Sarò con te - il film sul Napoli di Andrea Bosello | “De Laurentiis ha capito che Spalletti era il protagonista”

(Di sabato 4 maggio 2024) Il regista delsul terzo scudetto del, prodotto da Aurelio De, racconta a Fanpage.it: "Il racconto di-Milan è la cartina tornasole di come è stata accettata questa produzione da parte delcalcio. In un mondo di cui si sa tutto, abbiamo mostrato quello che non si vede compresa la delusione".

Cds - La lista dei preferiti: segretezza ADL-Manna ma il primo obiettivo è Gasperini - Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis. Non ha dubbi il Corriere dello Sport nonostante la segretezza ADL-Manna. Continua a leggere>>

LO SCRIGNO - "The Idea of You", il peso del giudizio sociale e la forza dei sentimenti nella godibile commedia romantica con Anne Hathaway - napoli - La società moderna non batte ciglio se un uomo maturo ha una compagna di giovane età, ma cosa accade se si verifica la situazione inversa in cui è la donna ad avere molti più anni del suo par ... Continua a leggere>>

Peppe Zarbo: “Da anni ho lasciato l’Italia. Franco Boschi ha raccontato mille vite, dovevo staccare” - Intervista a Peppe Zarbo, l'attore siciliano che per più di vent'anni ha dato volto e voce ad uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole: Franco ... Continua a leggere>>