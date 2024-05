Ieri in Campania | sgominata piazza di spaccio - 4 arresti

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 3 maggio 2024. Avellino – Diventare sindaco di Avellino. Più facile a dirsi che a farsi di questi tempi. Eppure gli aspiranti, in queste ore, cominciano a spuntare come funghi. “Il mio sogno da bambino, fare il primo cittadino“, cantava Gianluca Festa il 10 giugno 2019, nel tripudio dei festeggiamenti diper l’elezione sulla scranno più alto del Comune di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Il sindaco Mastella ha provveduto alla rettifica della precedente ordinanza di chiusura delle scuole. In base al nuovo provvedimento le scuole di ogni e ordine e grado resteranno chiuse mercoledì 8 maggio 2024. (LEGGI QUI) Caserta – Notte di guerriglia urbana a Mondragone, nel Casertano, dove c’è stato uno scontro tra cittadini bulgari a colpi di sassi, mazze ed assi ...

