Iacometti | i numeri sbugiardano la propaganda della sinistra

(Di sabato 4 maggio 2024) Non c'è verso. Per quantoe sindacati lo invochino, lo sognino e, barando platealmente in vista delle elezioni europee, lo denuncino a ritmo serrato (è il grande temacampagna elettoraleinsieme alla sanità, altra grossolana bufala), questo regno del precariato non vuole decidersi a manifestare la sua presenza. Del resto, l'andamento positivo deisul lavoro è diventato talmente macroscopico da spingere persino Sergio Mattarella, proprio alla vigilia del primo maggio, a celebrarne i fasti. «I dati sull'occupazione», ha detto il capo dello Stato martedì, «registrano un trend positivo e questo è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. È una buona notizia che siano aumentati i posti di lavoro, i contratti a tempo indeterminato, la crescita del lavoro femminile». ...