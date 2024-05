Sella - inizia il tour de force

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Poule-salvezza, si parte. Domani alla Baltur Arena (ore 18), lasfida Latina nella prima di dieci finali – e potrebbero essere anche meno, viste le ampie distanze tra le squadre in classifica – per restare in Serie A2. Ancora la band di Sacco, un mese e 5 giorni dopo l’amarissimo ko casalingo (69-65) del 30 marzo, costato caro alla Benedetto in chiave corsa ai playoff, sfumati poi in via definitiva con le sconfitte contro Rieti e Trapani. E sarà subito testacoda, considerando che i biancorossi sono in vetta alla fase salvezza con 30 punti, ben 16 in più rispetto ai pontini (a quota 14), ai quali servirebbe una sorta di miracolo sportivo per mantenere la categoria, perché anche vincendole tutte, da qui al 9 giugno, potrebbe non bastare. Mecacci ha presentato così la sfida. "Siamo consapevoli cheunde ...