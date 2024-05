Salernitana-Atalanta | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Le Probabili formazioni di Salernitana-Atalanta , match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La compagine granata è ufficialmente retrocessa in Serie B, ma vuole provare a raccogliere qualche altro punto da qui fino a fine stagione per onorare il ... Continua a leggere>>

La Salernitana sfida le riserve dell'Atalanta Il "Balotelli bianco" tra i probabili assenti - Lunedì sera per la trentacinquesima giornata di un campionato di serie A, che per la Salernitana nulla ha più da dire, all'Arechi sbarcherà la squadra più in ... Continua a leggere>>

salernitana-atalanta, le probabili formazioni e dove vederla. Colantuono pronto all’uno contro uno - Tutte le info utili sulla partita dell'Arechi in casa dell'ex Colantuono: difese e strategie speculari O la va o la spacca, anche perché ormai a retrocessione aritmetica non può più andare se non per ... Continua a leggere>>

salernitana-atalanta, alcune statistiche e curiosità sul match - Sarà l’ottavo confronto in massima serie tra le due squadre quello in programma lunedì alle 18:00 allo Stadio “Arechi”. La Salernitana non ha mai perso ... Continua a leggere>>