Sentenza Il Collegio di Garanzia | boccia il Taranto

(Di sabato 4 maggio 2024) Lo slittamento degli spareggi, che sarebbero iniziati oggi con il primo turno, è stato di fatto inutile, perché ilnon è riuscito ad ottenere sconti sulla pena. Niente da fare quindi per il club pugliese: ieri è stata confermata la penalizzazione di quattro punti, e così anche ildirespinge il ricorso del club. Dopo il parere contrario della Corte Federale d’Appello, anche dal Coni arriva un semaforo rosso per i rossoblù che dunque restano quinti e dovranno disputare il primo turno dei playoff contro il Latina, martedì 7 maggio allo stadio Iacovone. Resta invariata la situazione di classifica nel girone C: Avellino e Benevento accedono alla fase nazionale (con i lupi al secondo turno), mentre la Casertana conserva la quarta posizione ed entra in scena come il Perugia al secondo turno della fase a gironi.