L’autosalone fantasma incassa i soldi e sparisce Trenta clienti truffati

(Di sabato 4 maggio 2024) Mega truffa a Baricella ai danni di una trentina di persone. Il bottino potrebbe aggirarsi attorno al mezzo milione di euro. A ordire l’accurato inganno alcuni ignoti sulle cui tracce ci sono ora i carabinieri della Compagnia di Molinella e gli agenti della Polizia locale di Baricella, a cui isi sono rivolti per presentare le denunce. Tutto è iniziato alcuni mesi fa, all’incirca all’inizio del 2024, quando, in un capannone di via Bianchetta 19/9, a Baricella, è approdata una nuova attività commerciale: la sedicente Exclusive Car Rent Spa, come si legge ancora in quel poco che è rimasto del concessionario, ovvero la piccola insegna fuori dall’area commerciale. A prima vista si trattava di un concessionario di acquisto e noleggio automobili in piena regola con uffici e macchine in bella vista, perlopiù Alfa Romeo e Yaris. La fantomatica concessionaria si ...