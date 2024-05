Ucraina -Crosetto | non invieremo soldati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 8.23 "La nostra posizione non cambia:abbiamo sempre detto che l'andava aiutata in ogni modo possibile,e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempre escluso un intervento diretto nel conflitto dei nostri militari".Così il ministro della Difesasul Corsera. Un intervento "innescherebbe una ulteriore spiralizzazione del conflitto che non gioverebbe soprattutto agli ucraini",ha aggiunto. Su Macron che torna a parlare dell'invio di truppe,risponde: "Non comprendo le finalità di tali dichiarazioni che innalzano la tensione".