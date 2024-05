Automobilisti scettici | Inutile posizionare il nuovo apparecchio vicino al semaforo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Fermi al, i conducenti si voltano indietro e alzano lo sguardo verso l’alto. Proprio all’altezza dei nuovi velox che, da ieri, sono attivi su viale Berti Pichat. Due occhi elettronici (uno per ogni direzione di marcia) in più, insomma, a cui i bolognesi dovranno fare attenzione, per di più sui viali, uno dei pochi punti non investito da Città 30. E tra chi non ne sa nulla e chi, invece, ha già metabolizzato la notizia, i nuovi rilevatori dei 50 chilometri orari sono l’argomento di punta tra gliin coda ai semafori, tra porta Mascarella e porta San Donato, pronti per andare a lavorare. E in fila con loro, aspettando il verde impazientemente, c’è anche il malumore, seppur in maniera contenuta. "Il Comune sta attivando parecchi autovelox in tutta la città – dice un giovane conducente –. Modalità che approvo, per fare rispettare ...