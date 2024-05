Ternana - recupera de Boer Ora è caccia all’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Oggi torna a parlare Roberto Breda e avremo l’effettivo polso della situazione. Intanto il recupero di desembra essere l’unica buona notizia. L’uscita dal campo dell’olandese per infortunio al 9’ del secondo tempo nella partita di Bolzano aveva fatto temere l’ennesimo forfait di questo inverosimile periodo. Invece, il centrocampista si sta allenando in gruppo e dovrebbe essere pienamente disponibile per la sfida con il Catanzaro (domenica ore 15). Nel reparto persiste invece l’assenza di Pyyhtia e Marginean ancora fermi ai box. Stessa situazione per Favilli anch’egli fermo nella seduta svolta ieri a porte chiuse, come ovviamente Capuano, Sgarbi e Zuberek. Ecco allora che i convocati di Breda potrebbero essere gli stessi di mercoledì scorso, ad eccezione dello squalificato Boloca. Un dubbio-chiave per il possibile undici di partenza è proprio relativo ...