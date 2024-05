Facciamo un bel respiro - ecco l’hockey subacqueo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Indossano pinne, maschera e boccaglio. Hanno in testa la calottina protettiva da pallanuoto, ma hanno pure una mazzetta di legno in mano. Con la quale fanno di tutto per spingere un discetto di metallo nella porta avversaria. Hockey, certo, ma in apnea. Sbarca in riviera, esattamente a Riccione, oggi e domanicon l’edizione numero 22 dell’Euroclubs, uno dei più grandi eventi di questo sport. Trentatrè le squadre pronte a mettersi in gioco nelle vasche dello Stadio del nuoto della Perla Verde, sotto la ’direzione’ della società Sub Riccione Gian Neri organizzatrice del torneo. Saranno 21 le squadre maschili e 12 quelle femminili per un totale di circa 400 atleti pronti a darsi battaglia. Atleti che a Riccione oggi e domani arriveranno da tutta Europa. Ma non solo. In fin dei conti...