Serie A | Dagli ‘Invincibili’ agli ‘Immortali’ | 75 anni dalla tragedia che pose fine al ‘Grande Torino’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) 2024-05-03 10:37:44 Calcio italiano: 75fa, il 4 maggio 1949, Il mondo del calcio ha subito una delle battute d’arresto più importanti della sua storia: Il Grande Torino, all’epoca migliore squadra d’Italia e base della squadra azzurra, subì un tragico incidente aereo senza superstiti cheall’era gloriosa di un club destinato a dominare ancora per molti. Conosciuta come ladi Superga, perché l’aereo si schiantò contro la famosa Basilica da Superga, a Turno (nord), situato a più di 650 metri di altezza, Nell’incidente avvenuto alle 17:05 ora locale sono morti oltre a giocatori e dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio di cabina. con un totale di 31 vittime. L’amichevole degli Invincibili contro il Benfica Conosciuto come gliper la ...