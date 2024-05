Pichetto Fratin - missione in Toscana | Nautica e tessile | sfide da vincere

(Di sabato 4 maggio 2024) La sfida della transizione energetica rappresenta uno dei tasselli più importati del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. E non è una sfida semplice. Ma ci sono settori, nel nostro Paese, che rappresentano un modello. E quello dellaper il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, è uno di questi. Tanto da essere "un modello da copiare", ha spiegato intervendo ieri a Viareggio al convegno “Blue Economy“ promosso da Confindustria. "Quello 0,8% di emissioni da ridurre a zero non è qualcosa da cui difendersi, ma un’opportunità da cavalcare", ha sottolineato il ministro davanti a una platea di imprenditori nautici (da Codecasa ad Azimut Benetti, da Overmarine a Sanlorenzo). "Il cambiamento energetico cambia la percezione nel consumatore, anche nell’acquirente di ...

