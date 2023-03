Volley, Paola Egonu salta la seconda partita consecutiva in Turchia: perché non gioca in campionato? Il VakifBank vince (Di domenica 19 marzo 2023) Paola Egonu ha saltato la seconda partita consecutiva nel campionato turco di Volley femminile. Dopo non essere scesa in campo contro il Nilufer la scorsa settimana, l’opposto non è andata a referto nemmeno contro il Sariyer. Il motivo è presto detto: le due avversarie in questione sono di modesta caratura e coach Giovanni Guidetti ha deciso di operare il turn-over, facendo riposare la bomber veneta in vista degli impegni di Champions League. Paola Egonu era infatti stata decisiva nell’andata dei quarti di finale vinta per 3-0 contro Milano e martedì sera cercherà di ripetersi nel ritorno previsto all’Allianz Cloud contro quella che sarà la sua prossima squadra. La 24enne non ha dunque fornito il proprio contributo al ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)hato lanelturco difemminile. Dopo non essere scesa in campo contro il Nilufer la scorsa settimana, l’opposto non è andata a referto nemmeno contro il Sariyer. Il motivo è presto detto: le due avversarie in questione sono di modesta caratura e coach Giovanni Guidetti ha deciso di operare il turn-over, facendo riposare la bomber veneta in vista degli impegni di Champions League.era infatti stata decisiva nell’andata dei quarti di finale vinta per 3-0 contro Milano e martedì sera cercherà di ripetersi nel ritorno previsto all’Allianz Cloud contro quella che sarà la sua prossima squadra. La 24enne non ha dunque fornito il proprio contributo al ...

