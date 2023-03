GF Vip | Antonino Spinalbese beccato con Miss Italia | la replica al veleno di Ginevra Lamborghini

(Di sabato 18 marzo 2023) A poche ore dall’uscita su “Whoopsee” dell’articolo di gossip che vedeva l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7assieme all’exCarolina Stramare, è già arrivata la reazione di, che pare stesse frequentando l’ex di Belen Rodriguez dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’. Ed è stata una reazione tutt’altro che benevola, segno cheè quanto meno infastidita da quanto successo. GF Vip 7, c’è del tenero tra? Dopo lo scambio di like sospetto degli ultimi giorni (i due si sarebbero conosciuti durante la recente settimana della moda per poi cominciare a seguirsi su Instagram a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : #AntoninoSpinalbese ha una nuova fiamma? Ecco come ha reagito la Lamborgini #gintonic - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese paparazzato con un'ex Miss Italia, i Gintonic chiedono chiarezza - infoitcultura : Gf Vip 7, La reazione di Ginevra Lamborghini dopo le foto di Antonino - MCalcioNews : Gf Vip 7, La reazione di Ginevra Lamborghini dopo le foto di Antonino - IsaeChia : #GfVip 7, Antonino Spinalbese paparazzato con l'ex Miss Italia Carolina Stramare: la reazione di Ginevra Lamborghin… -

Sorrisi, sguardi d'intesa e abbracci.Spinalbese sembra avere trovato un'amica speciale in Carolina Stramare . Mentre i suoi fan ... sua compagna di avventura al Grande fratello, l'hair - ...I GinTonic non esistono piùdopo il GFpaparazzato con una donna famosa (ma non si tratta di Ginevra) " FOTO https://t.co/Nb8lX9Yu5h #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 17, 2023...i protagonisti principali di questa settima edizione del Grande Fratello, ormai arrivata alle battute conclusive (l'ultima serata è prevista per lunedì 3 aprile 2023), c'è sicuramente...

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese paparazzato con un'ex Miss Italia, i Gintonic chiedono chiarezza ComingSoon.it

Il Grande Fratello Vip per Antonino Spinalbese è già finito e con quello anche la storia «d'amore» che aveva fatto sognare il pubblico. Ginevra Lamborghini, infatti, è solo un lontano ricordo. Adesso ...Antonino Spinalbese fidanzato dopo il GF Vip La reazione di Ginevra Lamborghini dopo la notizia emersa nelle scorse ore ...