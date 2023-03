Juventus, Vlahovic e i pochi dubbi: il serbo presente e futuro del club (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dusan Vlahovic non segna da tempo, ma nonostante questo non è un problema: lui rappresenta il presente e il futuro della Juventus Dusan Vlahovic non segna da tempo, ma nonostante questo non è un problema: lui rappresenta il presente e il futuro della Juventus. Nonostante il rigore sbagliato e il periodo anche un po’ sfortunato il pubblico lo esalta e lo applaude e lui risponde con la mano al cuore. Prima o poi il gol tornerà nelle sue corde e il futuro in bianconero non è in discussione. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dusannon segna da tempo, ma nonostante questo non è un problema: lui rappresenta ile ildellaDusannon segna da tempo, ma nonostante questo non è un problema: lui rappresenta ile ildella. Nonostante il rigore sbagliato e il periodo anche un po’ sfortunato il pubblico lo esalta e lo applaude e lui risponde con la mano al cuore. Prima o poi il gol tornerà nelle sue corde e ilin bianconero non è in discussione. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

