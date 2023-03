“Ho iniziato a soffrire di DCA a 16 anni, ma per me stavo bene, tutti mi facevano i complimenti. Quando ho capito ho detto a mia madre ‘aiutami'”: parla la fondatrice di Animenta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi 15 marzo si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla. In occasione di questa ricorrenza – che vuole porre l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare – noi di FQMagazine abbiamo parlato con Aurora Caporossi, inserita da Forbes tra le 100 Under 30 “leader del futuro 2022” nella categoria Social Impact. Aurora è la fondatrice di Animenta, un’associazione no-profit creata per raccontare e sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): “I DCA non sono capricci nè una moda, bensì patologie complesse e democratiche. Possono soffrirne anche gli uomini” e racconta la storia di Leonardo. Com’è nata Animenta?L’associazione nasce nel gennaio 2021, il claim è “raccontare per sensibilizzare” perché è una realtà che si occupa di DCA partendo dalle storie di chi ne ha sofferto e di chi ha vissuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi 15 marzo si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla. In occasione di questa ricorrenza – che vuole porre l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare – noi di FQMagazine abbiamoto con Aurora Caporossi, inserita da Forbes tra le 100 Under 30 “leader del futuro 2022” nella categoria Social Impact. Aurora è ladi, un’associazione no-profit creata per raccontare e sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): “I DCA non sono capricci nè una moda, bensì patologie complesse e democratiche. Possono soffrirne anche gli uomini” e racconta la storia di Leonardo. Com’è nata?L’associazione nasce nel gennaio 2021, il claim è “raccontare per sensibilizzare” perché è una realtà che si occupa di DCA partendo dalle storie di chi ne ha sofferto e di chi ha vissuto ...

