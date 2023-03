Migranti, la linea è tracciata: piena sintonia tra Charles Michel e l’azione del governo Meloni (Di sabato 11 marzo 2023) Sui Migranti la linea è tracciata. «Combattere i trafficanti», «mai più tragedie», «soluzioni reali e praticabili», «agire insieme». Questi i concetti fondamentali che il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha scritto in una lettera a Giorgia Meloni. E Palazzo Chigi esprime apprezzamento per le parole rivolte all’Italia. «Quanto affermato dal presidente Michel è in piena sintonia con l’azione del governo italiano in Europa volta a una migliore gestione della migrazione e al contrasto del traffico di Migranti», si legge in una nota. Michel scrive alla Meloni, l’apprezzamento di Palazzo Chigi «Dopo la terribile tragedia di Cutro, l’impegno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Suila. «Combattere i trafficanti», «mai più tragedie», «soluzioni reali e praticabili», «agire insieme». Questi i concetti fondamentali che il presidente del Consiglio Ue,, ha scritto in una lettera a Giorgia. E Palazzo Chigi esprime apprezzamento per le parole rivolte all’Italia. «Quanto affermato dal presidenteè incondelitaliano in Europa volta a una migliore gestione della migrazione e al contrasto del traffico di», si legge in una nota.scrive alla, l’apprezzamento di Palazzo Chigi «Dopo la terribile tragedia di Cutro, l’impegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Singolare che il Paese impegnato in prima linea nel soccorso migranti sia tacciato di non aiutare i naufraghi. Rich… - Tommasocerno : ??#Soldi solo per la #guerra ?? Whatever it #war... il mio editoriale #Meloni si prende i #migranti... w cambia lin… - ladyonorato : Intanto, il dibattito sull’accoglienza o meno dei migranti irregolari imperversa anche in UK, dove il governo… - salvato52343893 : @ZanAlessandro @pdnetwork L' Italia è in prima linea ha fronteggiare con grande cuore ??l'emergenza migranti , adess… - MassimoFaggioli : RT @IlRegnoatt: L’arrivo dei migranti è stato considerato come un’invasione dei confini nazionali da cui difendersi. D’altra parte le parol… -