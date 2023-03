La Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni: le iniziative organizzate dalla Figc per Italia-Inghilterra (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a Uefa Euro 2024. Per l’occasione la città si tingerà di azzurro per accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno dopo, e di nuovo le due sere seguenti (22 e 23), il Comune di Napoli – su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà di azzurro due tra i luoghi simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. All’arrivo alla Stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione della Nazionale guidata dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) La10: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara, prima sfida delle qualificazioni a Uefa Euro 2024. Per l’occasione la città si tingerà di azzurro per accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno, e di nuovo le due sere seguenti (22 e 23), il Comune di– su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà di azzurro due tra i luoghi simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. All’arrivo alla Stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione dellaguidata dal ...

