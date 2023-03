Eunice Newton Foote | la scienziata che ha previsto la crisi climatica

Foote era una scienziata, inventrice e attivista per i diritti delle donne. Forse incuriosita dalla teoria, proposta da Luis Agassiz nel 1837, che la Terra fosse piombata nel passato in un'era ...Ci sono Rachel Carson , che negli anni '60 ha denunciato l'uso indiscriminato di Ddt e pesticidi,Foote , a cui si deve la scoperta dei gas serra, e Maria Telkes , soprannominata 'la ...Foote era una scienziata, inventrice e attivista per i diritti delle donne. Forse incuriosita dalla teoria, proposta da Luis Agassiz nel 1837, che la Terra fosse piombata nel passato in un'era ...

