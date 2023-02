Inter | le dichiarazioni di Biasin su Lukaku e Thuram

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Chi tifa, non può non conoscere il personaggio Fabrizio. Classe ‘78, ha fin da piccolo due forti passioni. La prima per l’, la seconda per la figura del giornalista. Passioni che si uniscono nel ruolo che ricopre dai primi anni del Duemila, quello di editorialista e giornalista sportivo presso Libero. Proprio sull’, il L'articolo