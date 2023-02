Atp Rio de Janeiro 2023: Musetti subito fuori, sconfitto in due set dal qualificato Jarry (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per mano di Nicolas Jarry. 6-4 6-1 il punteggio in favore del tennista cileno, proveniente dalle qualificazioni, che ha servito molto bene e si è imposto dopo 1h14? di gioco. Altro ko da dimenticare invece per Musetti, dopo quello ai quarti a Buenos Aires per mano di Varillas, e Golden Swing che non sta andando affatto come sperato per il classe 2002, la cui scelta di giocare sulla terra sudamericana per il momento non sta pagando. Il problema sembra più mentale, visto che Lorenzo è apparso troppo nervoso e a tratti quasi rassegnato a subire il gioco dell’avversario. Emblematico il doppio fallo commesso sul 3-1 nel secondo set, di pura frustrazione. Musetti dovrà ora decidere se ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutta sconfitta per Lorenzo, eliminato al primo turno dell’Atp 500 di Rio deper mano di Nicolas. 6-4 6-1 il punteggio in favore del tennista cileno, proveniente dalle qualificazioni, che ha servito molto bene e si è imposto dopo 1h14? di gioco. Altro ko da dimenticare invece per, dopo quello ai quarti a Buenos Aires per mano di Varillas, e Golden Swing che non sta andando affatto come sperato per il classe 2002, la cui scelta di giocare sulla terra sudamericana per il momento non sta pagando. Il problema sembra più mentale, visto che Lorenzo è apparso troppo nervoso e a tratti quasi rassegnato a subire il gioco dell’avversario. Emblematico il doppio fallo commesso sul 3-1 nel secondo set, di pura frustrazione.dovrà ora decidere se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RioOpen: #Musetti subito fuori, sconfitto dal qualificato #Jarry - livetennisit : ATP 500 Rio de Janeiro: Male Lorenzo Musetti subito sconfitto nel torneo carioca - OA_Sport : Lorenzo Musetti resta nella top-20 del ranking ATP: la classifica dopo la sconfitta a Rio - - News24Tennis : E’ crisi vera per Lorenzo Musetti. Il classe 2002 di Carrara esce al primo turno, da testa di serie numero 3, con i… - SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $8722.19 on Lorenzo Musetti @ -137 Game: ATP Rio De Janeiro Lorenzo Musetti vs. Nicolas Jarry -