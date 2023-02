Ecosistema startup | a 10 anni dallo Startup Act l’Italia continua a crescere con gli investimenti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’italiano sembra essere inarrestabile, nonostante gli ultimi dueparticolarmente complessi e viziati prima dalla congiuntura pandemica e poi dalla complessa gestione della supply chain, degli approvvigionamenti e del caro-prezzi e caro-energia determinata dal conflitto fra Russia e Ucraina. Ma, come sosteneva Seneca qualche secolo fa, è nelle avversità che l’uomo decide di mettersi alla prova: secondo i dati emersiIag Index, il termometro dell’e calcolato sull’ampio deal flow dianalizzate nella selezione delle opportunità di investimento di Italian Angels for Growth (Iag). Se la ripartizione a livello settoriale è rimasta pressoché analoga al 2021 (salvo ...

" Continueremo a lavorare per ingrandire l'Connetty attraverso l'integrazione di nuove talentuose risorse e realtà innovative nel campo dell'Ad - tech, consapevoli dell'impatto dei ...... condivisa con i cugini di Hyundai e sviluppata in collaborazione con lacaliforniana Canoo.che sin da subito è diventato un punto di riferimento per conoscere da vicino l'...

Il ruolo delle politiche pubbliche nello sviluppo dell'ecosistema ... Agenda Digitale

Blog | Startup e investimenti: ecco come cresce l'ecosistema Italia Econopoly

Più di una startup su due sta raccogliendo capitali per questa tipologia di round, rappresentando degli investimenti strategici di Venture Capital per alimentare la pipeline di potenziali scaleup Business Community

Viaggio nell'ecosistema della cyber security israeliana Cyber Security 360

Startup, come cresce il mercato: obiettivi per l'anno 2023 Agenda Digitale

L'Open Banking continua ad avere aspettative di crescita del 24.4% ogni anno. L'alleanza tra startup e banche o istituti finanziari guida la crescita, anche in Italia.La startup DoctorApp ha stretto un accordo con Banca delle Visite per integrare il suo servizio all’interno del proprio ecosistema digitale. «Banca delle Visite aiuta chi non può permettersi ...