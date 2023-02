Toromania | l'ha vinta Juric Ora il 7° posto va mantenuto | poi forza Inter

Commenta per primo Com'è possibile passare dalla serata di San Siro alla partita di ieri contro lo Spezia Da una garaai supplementari in casa dei campioni d'Italia in carica nonostante l'inferiorità numerica durata oltre a 50 minuti a una, contro una squadra in lotta per non retrocedere, in cui il primo tiro ...Commenta per primo Com'è possibile passare dalla serata di San Siro alla partita di ieri contro lo Spezia Da una garaai supplementari in casa dei campioni d'Italia in carica nonostante l'inferiorità numerica durata oltre a 50 minuti a una, contro una squadra in lotta per non retrocedere, in cui il primo tiro ...

Toromania: l'ha vinta Juric. Ora il 7° posto va mantenuto, poi... forza ... Calciomercato.com

Toromania: la Viola tiene Amrabat e vince, il Toro cede Lukic e ... Calciomercato.com

Toromania: bene Ilic ma la squadra è rimasta incompleta Calciomercato.com

Toromania: il Toro è già nel limbo. Resta solo la Coppa Italia per ... Calciomercato.com

Toromania: tenere Lukic per non perdere anche Juric. Cairo dimostri ... Calciomercato.com

Vedere la Cremonese vincere in casa della Roma e guadagnare la qualificazione alla semifinale di Coppa italia non può che far aumentare il rimpianto per quel 2-1 subito a Firenze. A essere maldigerita ...