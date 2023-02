"Personale più sicuro salva vite", "Cosa chiediamo Personale sicuro. Quando lo vogliamo Ora": sono tra gli slogan intonati da un gruppo di infermieri che manifestano fuori dall'ospedale St Thomas a ...... i sindacati indicono unogenerale e formano un accampamento permanente davanti alla ... Inoltre, questi- progetti avranno delle conseguenze dato che la maggior parte ricade nelle regioni ...

Mega-sciopero degli infermieri nella sanità del Regno Unito - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Sciopero scuola proclamato per il 10 febbraio [Nota ministeriale] Lavorare a Scuola

SCUOLA, 10 FEBBRAIO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE ... Molise Web

Sciopero scuola 10 febbraio 2023: motivazioni e orari, le lezioni sono a rischio Il Corriere della Città

Basta precariato! Il 10 febbraio USB Scuola proclama lo sciopero ... USB Scuola

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L'anarchico abruzzese, si trova al 41 bis, il regime di carcere duro, ed è in sciopero della fame da più di 100 giorni, un digiuno che ha reso precarie le sue condizioni di salute. La notte del suo ...