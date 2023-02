Acea | le accuse delle lavoratrici all’ad Palermo | “Vuole le mele sbucciate Usa un campanello | noi come serve” Pd | “Bisogna far chiarezza”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Pretende di essere servito e riverito dalla mattina alla sera con modalità di asservimento da terzo mondo riguardo il rispettodonne, le quali vengono sminuite a semplici”: è un estratto della lettera di denuncia anonima fatta recapitare il 4 gennaio sulla scrivania della presidente di, Michaela Castelli, da una lavoratrice dell’azienda addetta all’accoglienza. Le pesantidi misoginia che si leggono sul foglio dattiloscritto sono rivolte a Fabrizio, amministratore delegato dell’Azienda Comunale Energia e Ambiente. L’autrice non si firma. Scrive di aver “paura di vendette” che le farebbero sicuramente perdere il posto di lavoro. Darespingono le, ma la lettera inviata a Castelli non è l’unica testimonianza ...

non entra nel processo di selezione, figuriamoci l'ad. Abbonati per leggere anche Leggi anche Scandalo all', parla la hostess dell'ad Palermo: "Vuole solo 20enni e ci fa stare in piedi. Il ......(e conseguente titolazione e prosa dei testi) di una sorta di Metoo aziendale in atto ade il ...di shock viene nel leggere come l'articolista definisca queste che avete appena letto "...

Acea, le accuse di misoginia all’ad Palermo sono una ritorsione Le novità Affaritaliani.it

"Ci fa sbucciare le mele", le nuove accuse all'ad di Acea Palermo Repubblica Roma

Roma: amministratore delegato di Acea si difende dalle accuse delle hostess, “diffamazione” Radio Colonna

Acea, le accuse delle lavoratrici all’ad Palermo: “Vuole le mele sbucciate Il Fatto Quotidiano

L'hostess di Acea mostra il campanellino dell'ad Palermo Repubblica TV

Denuncia, a più puntate, del "razzismo maschilista" ai piani alti di Acea: imposti gommini sotto i tacchi femminili, scrivanie sgombre di effetti personali, pretesa di mele sbucciate e tè caldo portat ...Dopo la testimonianza della hostess che ha raccontato dei comportamenti vessatori da parte del manager, continuano a emergere nuovi dettagli. Il Pd: ...