In panchina in Coppa Italia | Sarri l’ha detto davvero | perché non ha giocato Milinkovic-Savic

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In seguito alla sconfitta esterna per 1-0 della sua Lazio in casa della Juventus, Maurizioha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti di mediaset. “Abbiamo fatto una buona partita. Siamo mancati negli ultimi 20 metri. L’infortunio di Ciro ci ha messo in difficoltà e probabile abbiamo perso un piccolo di brillantezza. Praticamente è un mese che non ci alleniamo piùgiochiamo ogni tre o quattro giorni.” Incalzato in seconda battuta sul mancato utilizzo diil tecnico biancoceleste ha affermato: “? Aveva fatto tutte le partite da 98 minuti, era giusto riposasse. Un ragazzo che sta giocando sempre ed ha già 3000 minuti a metà stagione. La condizione fisica? Vecino non l’ho visto benissimo a livello mentale dopo il mondiale, lo stesso Sergio ma ora ...

Milinkovic inAveva fatto tutte partite da 98 - 99 minuti ed era giusto fargli fare uno spezzone. Ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare, non c'è solo laItalia. Ha ...In: Provedel, Hysaj, Gila, Pellegrini, Bertini, Cancellieri, Romero, Adamonis, Radu. ... TORINO - Sarà Inter - Juventus la seconda semifinale diItalia Frecciarossa. I bianconeri ...

Coppa Liguria II Categoria: pari tra Brugnato e Panchina Spezia Sportale

Lautaro è una furia in panchina: Vai alla Juventus ca**o. I compagni ... Fanpage.it

Roma-Cremonese: Wijnaldum in panchina per i quarti di Coppa Italia Il Romanista

Lazio, la probabile formazione anti-Juve: i dubbi di Sarri Corriere dello Sport

Coppa Italia: Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale con l'Inter Agenzia ANSA

Milinkovic in panchina Aveva fatto tutte partite da 98-99 minuti ed era giusto fargli fare uno spezzone. Ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare, non c’è solo la Coppa Italia. Ha ...(ANSA) - TORINO, 02 FEB - "Mi delude il risultato, non la prestazione, perché abbiamo concesso pochissimo, anche se siamo mancati un po' negli ultimi 20 metri: dispiace uscire, ma questa prova non ci ...