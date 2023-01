“È morto” Eleonora Daniele | il triste annuncio a Storie Italiane | “Non sono riuscita a salutarlo”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Momento molto difficile per, colpita da un lutto nelle ultime ore. Nel corso della puntata del 30 gennaio di, quando la trasmissione stava ormai volgendo al termine, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di salutare per l’ultima volta una persona a cui teneva particolarmente. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno e anche la diretta interessata è stata colta di sorpresa. E c’è tanto rammarico nelle sue parole per non avergli potuto dire addio.ha parlato così del lutto, durante la diretta del suo programma Rai: “Non mi sarei mai aspettata che potesse arrivare una notizia del genere. Era giovane e in piena forza, non sapevo nemmeno che avesse avuto questo intervento al cuore, almeno come ...

... dando appuntamento ai telespettatori per domani e cedendo la linea, come tutti i giorni, adDaniele per una nuova puntata di Storie Italiane. Com'èil giornalista ex volto del TG1 e ...Profondo dolore perDaniele : 'La notizia della morte di Ludovico di meo arriva ora come una profonda ferita all'anima. Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta ...

Lutto per Eleonora Daniele: “Profonda ferita”. L’addio a Ludovico Di Meo DiLei

Morto Ludovico Di Meo: il cordoglio dei vip, Eleonora Daniele e Samanta Togni incredule e sconvolte Gossip e TV

Massimiliano Ossini annuncia un lutto: “È morto un amico di ... Lanostratv

“È morto”, Eleonora Daniele lo annuncia in diretta: non trattiene le lacrime Internet Tuttogratis

Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane per Ludovico Di Meo TPI

Al termine di Storie Italiane, in onda nella mattinata di lunedì 30 gennaio, la conduttrice Eleonora Daniele ha ricordato in lacrime Ludovico Di Meo, il giornalista della Rai morto improvvisamente a 6 ...Eleonora Daniele in chiusura di Storie Italiane ricorda commossa il suo collega e amico Ludovico Di Meo. Il giornalista della Rai si è spento a 63 anni per un malore improvviso dopo che si ...