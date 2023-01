(Di sabato 28 gennaio 2023)per il momento sorride solo Roberto De Zerbi. L'allenatore dei Seagulls in due gare di campionato ha ottenuto un pareggio ad Anfield (nel giorno del suo debutto in Premier League) ...

Terzo precedente tra le due squadre che mai prima di questa stagione si erano affrontate. Per i bookmaker è la Juventus la favorita per portarsi a casa la vittoria e prendersi una sorta di rivincita ...La Lazio per provare ad agguantare il secondo posto dopo la vittoria netta contro il Milan di Pioli. La Fiorentina per uscire da un periodo buio che ha portato una sola vittoria nelle ultime quattro ...

Pronostici calcio, Lecce-Salernitana: vantaggio giallorosso a quota 1.65 La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Lazio-Fiorentina: biancocelesti ok, ma occhio al Goal: 1.75 La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Brighton-Liverpool: Multigoal 2-3 a 2.17 La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Juventus-Monza: l'1X+Goal arriva a 2.26 La Gazzetta dello Sport

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Sabato 28 Gennaio 2023 Bottadiculo

Se si leggesse esclusivamente la classifica, il pronostico sembrerebbe quantomai scontato, con il segno 1 (quotato 1.60) unico risultato possibile. Nel tempo, però, abbiamo imparato a vedere come nel ...Vediamo dunque probabili formazioni, ultime novità, pronostico e dove vedere questa partita di calcio femminile. Qualche dubbio in casa Parma femminile c’è, in primis in attacco, con Banusic che dopo ...