Doping nel calcio | tra flebo rosa e Micoren | facciamo chiarezza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da Dino Baggio a Massimo Brambati, alcune dichiarazioni di ex calciatori in attività negli anni Ottanta e Novanta hanno riaperto l'eterna questione delcalcistico. Ecco cosa sappiamo dal punto di vista scientifico

Open

Sempre2022 i Carabinieri Forestali, a seguito di delega della Procura della Repubblica di Savona, hanno effettuato diversi controlli per casi didi cavalli da corsa, eseguendo il ...... sui quotidiani, ne parlano Tardelli , Sabatini e Di Gennaro ) perché Vialli fu uno dei personaggi simbolo del processoalla Juventus. Fu uno dei due nomi tirati in ballo da Zeman nella sua ... L'ex calciatore e il doping nel pallone: «Voglio sapere cosa c'era in quelle flebo. Prendevo il Micoren come caramelle» Dino Baggio, ex centrocampista di Juve, Parma e Lazio, dopo la morte di Vialli, ha scoperchiato il vaso dei sospetti, dei timori, delle ...Il figlio di Beatrice il giocatore della Fiorentina morto a 39 anni: «Nessun calciatore ha mai appoggiato la nostra associazione» ...