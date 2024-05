Norris vince il Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Gran Premio numero 110 è quello buono per Lando, che centra finalmente la sua prima vittoria in Formula Uno. E' il pilota britannico della McLaren a imporsi un pò a sorpresa a, precedendo il vincitore della sprint di ieri Max, secondo con la sua Red Bull dopo essere scattato dalla pole, e Charles, sul podio con la Ferrarial compagno di squadra Carlos Sainz che, dopo un grande duello con Oscar Piastri, non riesce a ricongiungersi con i primi e chiude quarto. Per la McLaren si tratta del primo successo dopo due anni e mezzo: l'ultima gioia era arrivata a Monza, nel 2021, con Daniel Ricciardo. La Red Bull piazza poi Sergio Perez al quinto posto,a Lewis Hamilton. Alle spalle del sette ...