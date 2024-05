F1 - Lando Norris | Passo pazzesc - ci meritavamo questa vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Impresa straordinaria pere per la McLaren: il britannico nel Gran Premio di Miami vince la prima gara della carriera mettendo in fila le Ferrari e le Red Bull, con ungara eccezionale. Un segnale a tutto il mondiale: dopo l’Australia, la scuderia austriaca viene ancora battuta. Queste le parole didopogiornata da sogno: “Era ora finalmente di vincere una gara, l’ho aspettata e l’ho seguita per tanto tempo… Che gara! Finalmente ho portato qualcosa al mio team. È stata una gara lunga e difficile, ma alla fine sono sul gradino più alto, sono molto contento per il mio team”. ”Ilera dominante – prosegue – per tutto il fine settimana siamo andati molto forte, anche se abbiamo avuto qualche contrattempo. Già da venerdì sapevo che il ...