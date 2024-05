Gaza - la protesta a Bologna | le tende dei Giovani palestinesi in piazza Scaravilli E mercoledì arriva Zaki

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – Sonoti in anticipo rispetto all’appuntamento e hanno iniziato a piantare leinal grido di "Intifada studentesca". Proprio lì, a pochi metri dall’ingresso del Rettorato. I più dotati di memoria avranno riconosciuto in mezzo all’accampamento la ‘canadese’ color indaco, simbolo delle proteste per il caro affitti: la stessata mesi fa in via Zamboni dal collettivo ’Cambiare rotta’. Come per il diritto all’abitare, come per il cambiamento climatico, come per i moti studenteschi che negli ultimi anni hanno agitato le piazze, la popolazione studentesca bolognese torna in strada per mettere, letteralmente, le. Questa volta chiedendo lo stop agli accordi delle università italiane con Israele e l’immediate ...