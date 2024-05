A De Laurentiis piace Tedesco Il presidente è rimasto deluso dai calciatori del Napoli Caressa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024): «Dedaidel. Gli. Gasperini non mi sorprenderebbe» Fabioa Sky Sport: «Conte ami sembra difficile. Ne sarei molto sorpreso. Gasperini invece non mi sorprenderebbe. Di Italiano abbiamo parlato, di Pioli no. Gliil ct del Belgio. Ho incontrato Deche mi ha dato del cazzaro però è stato anche molto gentile. Non è che mi ha dato molto. A parte gli errori che ha commesso lui e gli allenatori. Ho intuito che si chiede: com’è possibile che questi ragazzi si siano sentiti appagati dopo appena una vittoria? Èun po’. Quindi credo che un po’ di ...