F1 GP Miami - Sainz | Norris eccezional - fortuna meritata

(Di lunedì 6 maggio 2024) Carloscommenta la vittoria di Landoal termine del Gran Premio di. I due son stati compagni di squadra in McLaren fino al 2020, quando poi lo spagnolo è entrato a far parte del team Ferrari: “Ha guidato in modoe. Oggi ha avuto, ma laarriva in aiuto alle persone che se la meritano e oggi se l’è senza dubbio”. SportFace.

Prima vittoria in carriera per Lando Norris - Il Gran Premio di miami non ha lesinato emozioni e a vincere, questa volta, è la McLaren: Lando Norris ha conquistato la sua prima vittoria in carriera, mettendo in bacheca una gara capolavoro. Partit ... Continua a leggere>>

Gp miami 2024, gara: Norris vince, arriva la vittoria. Leclerc sul podio. - Gp miami 2024. Lando Norris finalmente conquista la sua prima vittoria, mentre Verstappen e Charles Leclerc salgono sul podio. Continua a leggere>>

F1, la classifica Piloti dopo il GP di miami: Norris a caccia dei ferraristi - Ecco chi sale e chi scende nella classifica dei piloti dopo l'appuntamento di miami, sesto appuntamento della stagione 2024 della Formula 1 ... Continua a leggere>>