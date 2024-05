Melissa Satta dimentica Berrettini con l’ex di una nota influencer

(Di lunedì 6 maggio 2024), oltre a far parlare di sé per la sua carriera professionale, è sempre stata fin dai suoi esordi al centro della cronaca rosa. Le vicende sentimentali della showgirl, infatti, hanno sempre dato da mormorare al grande pubblico. E adesso la storia si ripeterebbe. Ancora una volta, la vita privata difinisce sotto i riflettori della cronaca rosa. La modella, infatti, da qualche tempo ha chiuso la sua storia con Matteo. Eppure, a distanza solamente di qualche settimana già è stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo. Ecco chi sarebbe la nuova fiamma.ha già un nuovo flirt, foto Ansa – VelvetGossipLa fine della storia trae Matteoè stata a ...

Melissa Satta a Verissimo ha detto: “Sempre io il capro espiatorio“. La show girl ha sottolineato il brutto momento che ha vissuto e di come la stampa del gossip l’abbia attaccata dal minuto zero. La Satta si è detta preoccupata della possibilità che il figlio potesse leggere le brutte parole che ... Continua a leggere>>

C'è la storia , finita, con Matteo Berrettini al centro dell'intervista della show girl al programma di Silvia Toffanin. «Con lui sono rimasta in buoni rapporti. Non sono una bomba sexy come sono stata definita e ho un figlio da difendere» Continua a leggere>>

Melissa satta dopo le feste è il momento del detox: non tutti possono permettersi quello che fa lei - Melissa satta si dedica al detox dopo le feste: il trattamento a cui si è sottoposta non se lo possono permettere tutti. Continua a leggere>>

Paola Ferrari senza freni: "satta, non sono rosicona. Se mia figlia fosse come Diletta Leotta..." - Paola Ferrari, giornalista e conduttrice RAI di programmi cult come La Domenica Sportiva e 90° Minuto, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi: "Io la regina de ... Continua a leggere>>

Paola Ferrari: “Diletta Leotta Se mia figlia fosse così… satta, non sono una rosicona” - ROMA - "Io la regina del calcio Ho fatto per prima quello che poi è stato imitato da altre. Sono una che vuole sempre abbattere le barriere, aver aperto la strada è un vanto. Ora mi aspetto che le co ... Continua a leggere>>