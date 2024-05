I vaccini Covid non sono collegati a un incremento rilevante di gravi patologie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Secondo alcune condivisioni Facebook un ampio studio collegherebbe ia unrilevate dicardiache e cerebrali. Come vedremo si tratta di una narrazione distorta appositamente per strizzare l’occhio ai lettori No vax, mentre la fonte citata sostiene l’esatto contrario. Per chi ha fretta: Secondo due tabloid anglofoni, un ampio studio dimostrerebbe che isarebberoa un notevoledicardiache e cerebrali. In realtà lo studio suggerisce una correlazione con alcuni casi rari, cheirrilevanti rispetto al rischio di avere le stesse complicazioni ammalandosi di-19, specialmente nelle forme ...