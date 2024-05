(Di lunedì 6 maggio 2024) Stezzano (Bergamo) – Èvenerdì a Edimburgo pervirale, ingegnere matematico trentaduenne di Stezzano (Bergamo), arrivato da pochi giorni inper una. Sarebbe dovuto restare solo cinque giorni ma il 26 si è accorto di un gonfiore alla gamba, poi diventata nera. Così è andato in ospedale. L’infezione si è diffusa ed è arrivata ai polmoni, causando una polmonite.è stato trasferito in Terapia intensiva. Il primo maggio sono arrivati dall’Italia mamma, papà e zia. «Era, poi lasi èed è subentrata un’emorragia cerebrale – spiegano i parenti – Inizialmente gli hanno somministrato antibiotici, credendo che la colpa ...

E’ morto venerdì a Edimburgo per le conseguenze di una infezione Mauro Carminati, ingegnere matematico di 32 anni che era arrivato da pochi giorni in Scozia in vacanza. Lo riporta oggi l’Eco di Bergamo a cui la zia di Mauro , Marina, ha raccontato quanto accaduto. Quella in Scozia era una vacanza ... Continua a leggere>>

mauro carminati morto per un’infezione durante la vacanza in Scozia: “Era lucido e parlava, poi la febbre si è alzata” - Stezzano (Bergamo) – È morto venerdì a Edimburgo per un’ infezione virale mauro carminati, ingegnere matematico trentaduenne di Stezzano (Bergamo), arrivato da pochi giorni in Scozia per una vacanza. Continua a leggere>>

Scozia, ingegnere della Lamborghini muore ad Edimburgo per un’infezione: Stezzano piange mauro carminati - Un'ingegnere bergamasco (di Stezzano) di 32 anni, mauro carminati, è morto venerdì 3 maggi ad Edimburgo (in Scozia) per un virus. Era arrivato nella città scozzese per una vacanza. Continua a leggere>>

Il gonfiore e la tumefazione: ingegnere Lamborghini muore in Scozia per un'infezione - Tragedia per un giovane ingegnere Lamborghini, morto in Scozia in seguito a una sepsi che ha raggiunto il cervello. Risiedeva a Crevalcore ... Continua a leggere>>