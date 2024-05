A 168 anni dalla nascita di Freud la salute mentale è ancora tabù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Sigmund, il padre della psicanalisi, nasceva il 6 maggio 1856. Laureato in medicina, ha seguito per tutta la sua vita l'ideale della razionalità scientifica, dell'illuminismo. Partendo dall'autoanalisi dei suoi sogni – scoprì che l'accesso agli angoli segreti e imbarazzanti della psiche umana non è possibile con metodi puramente razionali. Dopo aver sperimentato diversi metodi di cura - ipnosi, suggestioni, cure dietetiche, idriche, imposizione delle mani - si rese conto che doveva radicalmente cambiare la sua posizione di medico onnipotente che dava istruzioni ai suoi pazienti, deboli e malati. Solo l'assumere una posizione passiva, di debolezza, di ascolto gli permise di aiutare i suoi pazienti, per lo più donne dell'alta società viennese afflitte da quelle turbe poliedriche che da secoli venivano chiamate isteria. Dal passato ...